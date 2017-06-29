Амурский тигр Умар отправился из Москвы в США к своей невесте

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Амурский тигр Умар, участвующий в международной программе по сохранению этого вида, отправился из Москвы в зоопарк Денвера, где его ждет невеста, сообщается на сайте Московского зоопарка.

На сайте объяснили, что Умар участвует в международной программе по сохранению амурских тигров. Московский зоопарк успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира. Зоопарк планирует передать родных братьев Умара в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.

"Отправка Умара готовилась полтора года: очень много времени заняла подготовка документов и изготовление транспортной клетки, соответствующей американским требованиям. Умар улетел в США в багажном отсеке пассажирского рейса. Сначала он прилетит в Нью-Йорк, а оттуда, уже на машине, отправится в Колорадо", — говорится в сообщении столичного зоопарка.

В зоопарке рассказали, что почти все амурские тигры редких генетических линий попадают в зоопарки из РФ, так как только в российские зоопарки передаются тигры из природы. Оставшихся без родителей тигрят выращивают так, чтобы они смогли вернуться в природу. Но если по мнению экспертов тигра на волю выпускать нельзя, он становится участником природоохранных программ.

Всего в Московском зоопарке содержится 12 амурских тигров, большинство из которых живут в Зоопитомнике.