Владимирские власти извинятся за слова чиновницы об IQ местной жительницы

САМАРА, 29 июн — РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Владимирской области извинится за высказывание своего заместителя об IQ жительницы города Собинка, в правительстве региона считают ситуацию недопустимой, сообщила РИА Новости председатель комитета общественных связей и СМИ администрации области Рита Шляхова.

Видео, где показана встреча руководства департамента здравоохранения Владимирской области и жителей города Собинка, появилось на видеохостинге Youtube. На записи видно, как замначальника департамента Елена Овчинникова пыталась начать выступление, однако, ее перебивала местная жительница. В ответ на это чиновница сказала: "IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста — уходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня".

"Этот инцидент очень досадный. Пример того, как одно неосторожное слово может обнулить результат длительной работы. Мы считаем, что подобное высказывание было недопустимо…Завтра руководитель департамента здравоохранения региона отправится в город Собинка, где встретится с местными жителями и принесет извинения", — сообщила она.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Владимирской области назначил служебную проверку в связи с инцидентом в Собинке. В ведомстве отметили, что коллегия в городе проходила в закрытом режиме и часть граждан пыталась ее сорвать.