Путин лично контролирует лечение онкобольной девушки из Апатитов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично контролирует ситуацию с лечением больной раком девушки из Апатитов, ему доложено о выбранной методике лечения и результатах ее обследования, сообщил журналистам гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрей Каприн.

Дарья Старикова из Апатит, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. Сейчас она находится в НИИ им. Герцена.

"Насколько вы знаете, Владимир Владимирович Путин лично контролирует эту ситуацию. Вчера министр здравоохранения (Вероника Скворцов) была у него. Мы докладывали о тех обследованиях и том плане лечения, который будет предложен в этом индивидуальном случае, и было решено, что девочка лечится в этом институте пока", — рассказал Каприн.