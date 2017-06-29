Konica продемонстрировала карту России без Крыма, Калининграда и Сахалина

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Konica-Minolta показала на презентации слайд с картой России, на которой отсутствуют Крым, Калининград, Сахалин и Новую Землю. Фотографии с официального мероприятия опубликованы на официальной странице компании в Facebook.

Изображение было продемонстрировано на открытии первого индустриального шоу-рума компании.

Пользователи соцсетей возмутились халатностью организаторов мероприятия и поинтересовались, не была ли ошибка преднамеренной.

"Давайте спросим у этой компании — почему так? Как, например, данная компания планирует свою дальнейшую деятельность в России?" — написал Руслан Карманов.

"Калининградская область, Сахалин с островами, Крым и Новая земля не пропечатаны Коникой-Минолта, чтобы не стать №2 в России, или в этой кампании все делается на отвяжись?" — задался вопросом пользователь Алекс Исаков.

В январе 2016 года аналогичную ошибку допустила компания Coca-Cola, разместив в соцсетях новогоднюю рекламу с картой России без Крыма, Калининграда и Курильских островов. Позже представители компании извинились за оплошность и опубликовали исправленную карту.