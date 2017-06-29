Онкобольная из Апатитов рассказала о своем самочувствии

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Обратившаяся ранее в ходе прямой линии к президенту России Владимиру Путину онкологическая больная из Мурманской области Дарья Старикова рассказала, что в НИИ имени Герцена в Москве, где она теперь проходит лечение, она почувствовала себя лучше и надеется выздороветь, чтобы увидеть, как растет ее дочь.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Затем самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.

"Все здесь хорошо, чувствую я себя прекрасно", — сказала Старикова журналистам в четверг.

Девушка рассказала, что часто звонит родным – маме и дочке, которая сейчас отдыхает на море. Как в свою очередь сообщил гендиректор Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Минздрава России Андрей Каприн, после отдыха на море дочка Даши навестит маму в больнице и пробудет с ней несколько дней.

"У меня есть стимул излечиться, у меня есть для кого – для моей дочери. В конце концов я хочу увидеть как мой ребенок пойдет в школу, как закончит ее… Я хочу быть рядом с ней на всех этапах ее жизни", — сказала Дарья Старикова.