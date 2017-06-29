На Москву надвигается уникальный "штормовой удар", предупреждают синоптики

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики предупреждают, что стихия доберется до столицы вечером в пятницу. Возможны сильные ливни, гроза, град и шквалистые порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.

"Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов, и будут лить, не переставая, практически до позднего вечера — в общей сложности ожидается до 30-40 миллиметров осадков (почти полбочки воды на метр квадратный), а это, между прочим, половина месячной нормы осадков", — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, пик ливня придется на период с 18 до 21 часа. За это время выпадет 75% ожидаемых осадков. Существует угроза возникновения подтоплений. Шквалистый ветер может повалить деревья, рекламные конструкции, элементы кровли крыши. Не исключены сбои в энергообеспечении, предупреждает "Фобос".

Синоптики называют надвигающийся на столицу "штормовой удар" уникальным, потому что настолько интенсивные ливни случаются в Москве в июне всего лишь раз в пять лет. Кроме того, количество влаги может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности.

Днем 29 мая на московский регион обрушился шквалистый ветер. В столице от разгула стихии погибли 12 человек, а в области — шесть. Кроме того, в результате шторма пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.