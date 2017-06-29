"Победа" начнет снимать с рейсов курящих пассажиров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует ужесточить меры в отношении курильщиков на борту, теперь при выявлении случаев курения будет производиться вынужденная посадка, сообщил РИА Новости гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

"Поскольку участились случаи курения на борту, мы приняли решение ужесточить меры по борьбе с курящими пассажирами: теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорте, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции, все расходы из-за вынужденной посадки будут взыскиваться с нарушителя", – рассказал он.

В конце мая сообщалось, что транспортные полицейские в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" сняли с самолета 29-летнего жителя Москвы, который курил на борту. В итоге в отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.