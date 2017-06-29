В ряде районов Москвы в пятницу могут возникнуть подтопления

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Сильный дождь ожидается в Москве в пятницу, в некоторых районах столицы из-за большого количества осадков могут быть подтопления, сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.

Ранее Гидрометцентр России объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы, ветра и жары.

"Разброс в количестве осадков завтра за день будет значительный. Мы ожидаем, что больше всего осадков – до 25мм – выпадет в районе Зеленограда, и меньше осадков выпадет на территории Новой Москвы. Это от 10 до 25 мм", — сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что в прошлый понедельник в столице местами выпало до 20 мм осадков.

"Если вы помните, то восток Москвы просто залило, были подтоплены тоннели и так далее. Ситуация действительно сложная, будем рассчитывать, что часть города обойдется только грозами и шквалистым усилением ветра, а вот на севере Москвы и на северо-востоке не исключено, что к этому добавится значительное количество осадков, поэтому не исключены подтопления в отдельных местах", — отметили в метеобюро.

При этом в четверг в Москве осадков не ожидается, добавил собеседник агентства.