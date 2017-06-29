Маткапитал нужно индексировать ежегодно по уровню инфляции, считает депутат

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Материнский капитал следовало бы индексировать ежегодно по уровню инфляции, так как эта мера поддержки рождаемости в РФ себя полностью оправдала, нижняя палата парламента может вернуться к этому вопросу при рассмотрении бюджета на 2018-2020, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, до этого его размер не изменится.

"Сам факт продления использования материнского капитала – это абсолютно правильная идея. Конечно, лучше было бы, если бы его индексировали на уровень инфляции ежегодно. Понятно, абсолютная цифра не меняется, но относительно она будет меняться, будет съедаться инфляцией", — сказал Аксаков РИА Новости.

Депутат также подчеркнул, что "идея материнского капитала себя оправдала и оказалась одним из наиболее эффективных инструментов" при поддержке рождаемости в РФ, однако, к сожалению, ресурсы всегда ограничены.

"Я надеюсь, что при рассмотрении бюджета мы еще, скажем так, к этой теме можем вернуться на следующий год и на следующие три года, на 18 и на последующие два года", — добавил он.