Серебренников поблагодарил театральных деятелей и зрителей за поддержку

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Поддержка зрителей и коллег помогает "Гоголь-центру" держаться в непростой ситуации, связанной с делом "Седьмой студии", заявил художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу проходят экс-директора "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин. Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.

Как следует из решения суда, министерство культуры РФ выделило около 70 миллионов рублей на проведение спектаклей и гастролей. Деньги были перечислены в АНО "Седьмая студия". Обвиняемые, следует из материалов, решили похитить часть этих средств. Итин, Малобродский и Масляева подготовили финансовые документы по организации спектакля "Сон в летнюю ночь", но в действительности затрат не было, огласила судья данные следствия. Таким образом, обвиняемые считает следствие, похитили более 2 миллионов рублей.

"Главное, это поддержка. Очень много театров по всей стране дают нам силы работать дальше, жить дальше и играть спектакли. А еще очень важно, что нас поддерживаете вы. Каждый день в "Гоголь-центре" аншлаги, каждый день приходит огромное количество зрителей. Мы каждый день чувствуем вашу любовь, вашу поддержку, ваши силы переходят к нам, это дает нам возможность выстоять в этой ситуации. Надеюсь, что все это кончится и все будет хорошо, и здравый смысл восторжествует", — сказал Серебренников со сцены "Гоголь-центра" после спектакля в среду, обращаясь к зрителям и театральным деятелям, принимающим участие в акции. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале театра.

Ранее арт-директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская сообщила РИА Новости, что акция в поддержку Малобродского продлится около недели и будет направлена на изменение меры пресечения. Она пояснила, что в рамках акции актеры перед постановками со сцены театра будут читать заявления в поддержку заключенных по делу о "Седьмой студии", подозреваемым в котором является Малобродский.