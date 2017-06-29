МРОТ за 2016-2017 годы повысится более чем на четверть, заявил Топилин

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда повысится на 25,7%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 7800 рублей в месяц. Это предусмотрено Федеральным законом, подготовленным Минтрудом России в рамках работы по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции – 4% – с 7500 до 7800 рублей в месяц, – цитирует пресс-служба Минтруда слова Топилина. – Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%".

Он напомнил, что предыдущее повышение минимального размера оплаты труда было произведено год назад – 1 июля 2016 года.

"В общей сложности в 2016-2017 годах МРОТ повысится на 25,7%", – сообщил глава Минтруда России.

По данным Минтруда, в настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тыс. работников, из них 70 % – работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты "серой" заработной платы.