Автосеконд-хенд: ржавчина, вода в салоне и другие проблемы Renault Duster

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. К выбору подержанного автомобиля нужно подходить тщательнее, чем к приобретению нового. Даже после всего двух-трех лет эксплуатации машины вероятность поломок и других неприятных неожиданностей сильно возрастает. РИА Новости продолжает цикл материалов, в которых рассказывает будущим автовладельцам о достоинствах и недостатках разных моделей на рынке секонд-хенда.

В этот раз мы изучили кроссовер Renault Duster первого поколения, выпускавшийся в России с 2012 по 2015 год.

Перестарались

Своим появлением модель обязана румынской марке Dacia, принадлежащей альянсу Renault-Nissan, и бюджетному седану Logan, на базе которого она построена. Продажи кроссовера в Европе начались в 2010-м, а в Россию он попал только через два года (производство было локализовано на московском заводе "Автофрамос") и под брендом Renault. Его средняя цена на вторичном рынке составляет примерно 600 тысяч рублей в зависимости от типа двигателя, привода и комплектации.

Кроссовер полюбили сразу, как он появился в продаже, и в автосалонах очереди на популярные модификации растянулись на полгода. Покупателям понравилась не только цена, но и утилитарные возможности модели: способность проехать там, где большинство других внедорожных автомобилей пасовали. Увы, низкая стоимость просто так не образуется. Перед тем как начать производство в Москве, Duster адаптировали к российским условиям эксплуатации, увеличив емкость аккумулятора и объем бачка омывателя, но в стремлении к лучшему инженеры слегка перестарались. С резервуарами для стеклоомывающей жидкости сразу же начались проблемы: владельцы стали жаловаться на неплотное прилегание крышки, из-за чего содержимое постоянно выплескивалось наружу. Кроме того, бачок почти сразу начинал неприятно постукивать под капотом из-за непродуманного крепления. Находчивым российским автолюбителям пришлось вспоминать подзабытые навыки: вырезать из велосипедных шин резиновые уплотнители и прокладки.

© Renault Изображение автомобиля Renault Duster © Renault Изображение автомобиля Renault Duster

Внешний вид Renault Duster придумал российский дизайнер Арсений Костромин, работавший в подразделении Renault Design Central Europe в Бухаресте. Однако созданный им кузов не уберегли: на него наносили очень тонкий слой грунта и краски, поэтому даже мелкий камешек с дороги или плотная ветка могут оставить заметную царапину. В пораженных участках быстро появляются очаги коррозии, но бывает так, что ржавчина возникает и без внешнего воздействия. Набухшую краску можно обнаружить на машинах с небольшим пробегом, чаще всего на порогах и двери багажника. Бывали случаи, когда официальные дилеры соглашались на полную перекраску автомобиля по гарантии. Повреждения лакокрасочному покрытию может нанести даже собственная серебристая декоративная накладка на задней двери.

Именно кузов необходимо осматривать перед покупкой Renault Duster тщательнее всего. Между декоративной накладкой и металлом обязательно должен быть зазор. На машинах ранних годов выпуска кузов был недостаточно жестким, отчего в желобах водостоков на крыше образовывались трещины, а иногда лопались переднее и заднее стекла. Впоследствии Renault устранила эту проблему, нанеся дополнительный сварочный шов.

© Renault Автомобиль Renault Duster © Renault Автомобиль Renault Duster

Сами водостоки тоже неидеальны: их конструкция такова, что вода проникает в косяк передних дверей, обильно орошая металлические петли и жгуты электропроводки. Все это может привести либо к скрипам и заклиниванию дверей, либо к короткому замыканию. На небольших пробегах (10-20 тысяч километров) практически у всех Renault Duster начинают запотевать фары: происходит разгерметизация корпуса или засорение вентиляционного отверстия. Но даже если этого не произошло, владельцы обязательно столкнутся с перегорающими лампочками ближнего света. Благо стоят они всего несколько сотен рублей в зависимости от типа и производителя.

Так как Renault Duster построен на базе Logan и разделяет с ним множество конструктивных решений, то некоторые проблемы седана характерны и для кроссовера. Одна из них связана с кондиционером: образующийся при его работе конденсат вытекает мимо сливного отверстия и попадает в ноги сидящим спереди. У заботливых владельцев этот недостаток был исправлен после очередного технического обслуживания в рамках гарантийного ремонта, а на машинах, выпущенных после 2013 года, недостаток устранили на этапе производства. И все же заглянуть под напольный коврик лишним не будет.

© Renault Интерьер автомобиля Renault Duster © Renault Интерьер автомобиля Renault Duster

Во многих Renault Duster крышка крепления блока предохранителей начинает отваливаться при открывании двери, из-за чего каждый владелец крепит ее на свой лад — скотчем или клеем. Часто глючит приборная панель кроссовера, а больше всех этим грешит датчик уровня топлива. Обязательно нужно проверить работу подрулевых переключателей — провода в них могут перетереться.

Двигатели и трансмиссии

На Renault Duster с 2012 по 2015 год устанавливали два бензиновых мотора: 16-клапанный 1,6-литровый K4M мощностью 102 л.с. и 2,0-литровый F4R мощностью 135 л.с. Именно на эти агрегаты приходится более 90% всех предложений по модели на рынке подержанных машин.

Двигатель объемом 1,6 литра экономичен, бесшумен, но очень любит качественное топливо: если заправить его плохим бензином, то начнут плавать обороты. Каждые 60 тысяч километров в обязательном порядке нужно заменять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) и ролики. При обрыве ремень загибает клапана, что чревато серьезными затратами на ремонт. Слабым местом являются катушки зажигания (на каждую свечу — своя), форсунки и свечи, из-за чего мотор может начать троить. Кстати, в обновленной версии кроссовера, которая вышла в 2015 году, установлен новый двигатель мощностью 114 л.с., где вместо ремня — цепной привод ГРМ, не требующий замены.

Двухлитровый F4R мощнее и больше подходит для динамичной езды, но и у него есть свои капризы — экстремально низкие температуры. В минус 30 градусов по Цельсию двигатель сообщит о них плавающими оборотами, а может и вовсе не завестись. Здесь также нужно следить за катушками зажигания и ресурсом ремня ГРМ. Примерно на 60 тысячах километров пробега из строя может выйти фазорегулятор — двигатель даст знать об этом характерным дизельным рокотом. Если машина перестает заводиться с первого раза, стоит почистить дроссельную заслонку. Кроме того, мотор быстро расходует масло.

© Renault Коробка передач автомобиля Renault Duster © Renault Коробка передач автомобиля Renault Duster

Лишь небольшая доля (около 10%) подержанных Renault Duster оснащены турбодизелем 1.5 dCi (заводское обозначение K9K) мощностью 90 л.с. Этот двигатель крайне щепетилен к качеству топлива: уже через десять тысяч километров могут засориться форсунки, а стоит одна примерно 15 тысяч рублей. Если не заменять их, могут провернуться вкладыши и прогореть поршни. Некачественная солярка часто выводит из строя клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). Но если заливать хорошую солярку, то ресурс такого мотора будет гораздо больше, чем у бензиновых агрегатов, а водителя порадует избыток тяги на низких оборотах, что особенно полезно на бездорожье.

© Renault Изображение двигателя автомобиля Renault Duster © Renault Изображение двигателя автомобиля Renault Duster

Более 80% всех машин на рынке секонд-хенд оснащены механическими коробками передач. На версиях с передним приводом будет пятиступенчатая механика, а на полноприводных — шестиступенчатая. Они надежны и долговечны, а большинство нареканий обычно связано с недостатком масла, за уровнем которого надо следить. Альтернативой ручным трансмиссиям служит четырехступенчатый "автомат". Эта многострадальная французская трансмиссия AL4 (DP0) разработана еще в 1999 году, но на Renault Duster установлены модернизированные версии DP2 и DP8 для машин с двумя и четырьмя ведущими колесами соответственно. Однако они склонны к перегревам, при минусовых температурах их рекомендуется прогревать перед началом поездки, они не любят активную езду, а каждые 20 тысяч километров требуют замены масла и масляного фильтра. Если делать все правильно, то коробка прослужит около 100 тысяч километров.

Капризы снизу

В унификации с Renault Logan есть и свои плюсы, и главный из них — всеядные подвески. Машина абсолютно безразлична к ямам любой глубины и грунтовкам любой сложности: комфорт будет обеспечен на дорожных покрытиях самого разного качества. Конструкция с независимой схемой спереди и полузависимой балкой сзади проста и долговечна, лишь через пару десятков тысяч километров могут появиться характерные стуки в передней или задней подвесках. Бояться их не стоит, нужно лишь заменить втулки стабилизаторов поперечной устойчивости. Однако процесс этот повторяется регулярно, а его периодичность зависит напрямую от манеры езды и качества дорог. К 50 тысячам километров у многих владельцев кроссовера появляются проблемы с рулевой рейкой, но заменять ее необязательно — можно отдать на восстановление, что будет в два-три раза дешевле.

© Renault Автомобиль Renault Duster © Renault Автомобиль Renault Duster

Около 70% Renault Duster на рынке б/у предлагаются с полным приводом. Небольшая масса кроссовера (до 1 475 килограммов в самой дорогой комплектации и с самым тяжелым двигателем) позволяет ему с легкостью преодолевать серьезное бездорожье. Система с электромагнитной муфтой проста, надежна и практически не ломается. Владельцы таких автомобилей в основном жаловались на сбои в работе режима принудительной блокировки дифференциала 4WD LOCK. Чаще всего это происходит при включении первой и второй передач. Проблема решается при помощи обновления программного обеспечения блока управления двигателем, и выполняется эта процедура в рамках гарантийного обслуживания. Перед покупкой обязательно посмотрите сервисную книжку понравившегося вам автомобиля, там это должно быть отражено.