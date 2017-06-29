В Подмосковье в пятницу ожидаются град и ветер до 20 м/с

Дождь и ветер в Москве. Архивное фото

Дождь и ветер в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Град с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидаются в пятницу на территории Московской области, возможны повреждения ЛЭП, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального главка МЧС.

"Тридцатого июня ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, порывы ветра до 20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Ветер может "срубать" деревья, вероятны пробки.

Ранее Гидрометцентр объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы и сильного ветра.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, в конце мая прошел по московскому региону, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 16 человек, в том числе пять — в области, пострадали около 200.

В Подмосковье также оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.