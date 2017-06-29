Минэкономразвития ожидает снижения цен на овощи в июле-августе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает, что цены на плодоовощную продукцию в июле-августе пойдут вниз, после того, как на рынок поступит новый урожай.

"Действительно, последние недели не очень оптимисты с точки зрения инфляционной динамики, сильно выросли цены на овощи в российской экономике, но это во многом связано с холодной весной, холодным летом, теми климатическими факторами, которые оказали здесь влияние. Мы ожидаем, что уже в июле-августе цены на овощную продукцию уйдут вниз вслед за приходом нового урожая на рынок", — сказал Орешкин, выступая на заседании правительства в четверг.

Прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.