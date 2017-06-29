Оливер Стоун в ноябре посетит в Москву и выступит на бизнес-форуме

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун, недавно снявший документальный фильм "Интервью с Путиным", в ноябре приедет в Москву и выступит на ежегодном бизнес-форуме Synergy Global Forum, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"В ноябре 2017 года в Москву приедет Оливер Стоун, чтобы выступить на Synergy Global Forum — ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители российского бизнес-сообщества", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Стоуна попросили, в частности, рассказать, почему он решил сделать интервью с Владимиром Путиным, а также каково его мнение о перспективах развития отношений России и США.

Synergy Global Forum пройдет 27-28 ноября. Среди выступающих также заявлены экономист и автор теории "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен и другие.

Осенью 2017 года Synergy Global Forum впервые пройдет не только в Москве, но и за рубежом. На месяц раньше, 27-28 октября, мероприятие состоится в Нью-Йорке. Перед аудиторией более чем из 5500 человек выступит глава Forbes Media Стивен Форбс, основатель The Huffington Post Арианна Хаффингтон, основатель "Википедии" Джимми Уэйлс.