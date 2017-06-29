В Москве в пятницу ожидаются дождь, гроза и ветер

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы, ветра и жары.

"Степень интенсивности опасных явлений: Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Согласно опубликованным данным, в пятницу в Москве и Московской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер и высокая температура воздуха.

Кроме того, по данным на сайте Гидрометцентра, в четверг в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за вероятности пожаров.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. В Москве от разгула стихии погибли 12 человек, а в Подмосковье — шесть, кроме того, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.