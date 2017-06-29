В Москве открылся транспортно-пересадочный узел "Солнечная"

МОСКВА, 29 июн — РИА Недвижимость. Транспортно-пересадочный узел "Солнечная" открылся в Москве, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пригородное сообщение является очень важным для Москвы….Мы, конечно, стараемся продолжать работу по улучшению сервиса в движении по пригородному сообщению. Недавно был завершён первый проект по Киевскому направлению. За счёт этого увеличилась интенсивность движения в "часы пик" на 25%", — сказал Собянин.

По его словам, сегодня запускаются два проекта — это новая платформа, а по сути вокзал, который будет работать на Солнцево и Переделкино.

"Второй проект, более важный, более серьезный. По сути, мы получили от машиностроения новый отечественный подвижной состав "Иволга", который нисколько не уступает лучшим поездам, изготовленным компанией Siemens. Это очень важно, речь идёт о новых рабочих местах, локализации", — отметил мэр.

В материалах мэрии отмечается, что после открытия нового ТПУ "Солнечная" пассажиропоток вырастет в 1,5 раза — с 3,7 до 5,5 миллиона человек в год. ТПУ "Солнечная" пользуются порядка 100 тысяч человек в неделю. В здании ТПУ общей площадью 2 тысячи квадратных метров организована зона ожидания для пассажиров.

Как сообщил гендиректор ЦППК Михаил Хромов, подвижной состав был произведён Тверским вагоностроительным заводом, сейчас планируют начать серийное производство этих поездов. Компания ЦППК до 2018 года планирует полностью оснастить все экспрессы на киевском направлении. Что касается ТПУ, то силами компании совместно с РЖД и правительством Москвы был построен, по сути, пригородный вокзал.