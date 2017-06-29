Москвичке разрешили опеку над доведенным до истощения мальчиком из Магадана

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и мальчик из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Жительница Москвы, пожелавшая оформить опеку над мальчиком из Магадана, доведенным приемной семьей до истощения, получила в четверг соответствующее разрешение, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован в Москве с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье.

В мае Кузнецова сообщила, что мальчик нашел новую приемную семью. В Москве усыновить мальчика выразила готовность семья Сулеймановых. Однако власти Магадана заявили, что не отдадут ребенка под опеку москвичам. В июне Кузнецова сообщила, что заявление на предварительную опеку мальчика отправлено в регион.

"В Совет Федерации приглашена была приемная мама, которой вручили постановление мэрии Магадана о временной опеке", — сказала Кузнецова журналистам.

Омбудсмен уточнила, что "это пока предварительная опека". "Ребенок у нас уже взрослый, ему больше 10 лет, и здесь надо учитывать мнение самого ребенка", — убеждена Кузнецова. Ранее психолог, участвующий в процессе реабилитации ребенка, заявлял, что мальчик хочет остаться в Москве.

Омбудсмен отметила, что в вопросе устройства мальчика из Магадана в семью ее аппарат "столкнулся с трудностями, которых не ждали, где обычно их не возникало — во взаимодействии с регионом".

Кузнецова также отметила, что в четверг беседовала с представителями Минздрава РФ, по их информации, ребенок чувствует себя хорошо, набирает вес и прибавил в росте 10 см.

Детский омбудсмен также выразила убеждение в том, что московская приемная семья получит все причитающиеся ей по закону льготы.