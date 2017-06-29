Кузнецова поможет найти опекунов для мальчика, которого унижали на Сахалине

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с полуторагодовалым ребенком, которого унижала медсестра Макаровской районной больницы на Сахалине, и готова оказать помощь в поиске новых опекунов для мальчика, сообщает аппарат омбудсмена.
"Аппарат Уполномоченного по правам ребенка находится в постоянном контакте со всеми структурами, так или иначе вовлеченными в эту ситуацию, сегодня утром я лично разговаривала с помощником главы Следственного комитета России. Уверена, что правовая оценка будет дана всем без исключения участникам конфликта, но моя главная задача – обеспечить максимальную заботу для самого мальчика: и сейчас, когда он вновь находится в больнице, и в дальнейшем", — сказала Кузнецова, чьи слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что от решения суда зависит, вернется ли ребёнок в семью или останется под опекой государства. При этом омбудсмен готова помочь и в вопросах реабилитации матери, и в поиске новых опекунов, в том числе и за пределами Сахалинской области.
Мальчик оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ 9 июня после того, как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки местной администрации подали в суд для лишения его матери родительских прав. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении с сентября 2016 года. У матери мальчика есть еще двое несовершеннолетних детей, они находятся под опекой других родственников. Ранее ее уже лишали родительских прав в отношении одного из детей.