Кузнецова поможет найти опекунов для мальчика, которого унижали на Сахалине

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с полуторагодовалым ребенком, которого унижала медсестра Макаровской районной больницы на Сахалине, и готова оказать помощь в поиске новых опекунов для мальчика, сообщает аппарат омбудсмена.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, проверку в отношении неё ведёт следствие. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская сообщила РИА Новости, что женщине, которая оформила временную опеку над мальчиком, пришлось отказаться от него "из-за давления со стороны прессы", и мальчик вновь оказался в медучреждении.

"Аппарат Уполномоченного по правам ребенка находится в постоянном контакте со всеми структурами, так или иначе вовлеченными в эту ситуацию, сегодня утром я лично разговаривала с помощником главы Следственного комитета России. Уверена, что правовая оценка будет дана всем без исключения участникам конфликта, но моя главная задача – обеспечить максимальную заботу для самого мальчика: и сейчас, когда он вновь находится в больнице, и в дальнейшем", — сказала Кузнецова, чьи слова приводит пресс-служба.

Она отметила, что от решения суда зависит, вернется ли ребёнок в семью или останется под опекой государства. При этом омбудсмен готова помочь и в вопросах реабилитации матери, и в поиске новых опекунов, в том числе и за пределами Сахалинской области.

Кузнецова также отметила, что инцидент на Сахалине – это "очередной пример того, как взрослые, зачастую лоббируя личные интересы, используют детей". По ее словам, под давлением со стороны от мальчика отказалась приёмная семья, и малыш снова оказался в центре скандала, при этом тот, кто этот скандал спровоцировал, заботится далеко не о судьбе ребенка.

Мальчик оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ 9 июня после того, как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки местной администрации подали в суд для лишения его матери родительских прав. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении с сентября 2016 года. У матери мальчика есть еще двое несовершеннолетних детей, они находятся под опекой других родственников. Ранее ее уже лишали родительских прав в отношении одного из детей.