Рогозин назвал одну из самых престижных в России профессий

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что профессия сварщика на "Севмаше" в настоящий момент является одной из самых престижных в России по уровню ее авторитета и зарплаты.

"Понятно, что северные наши города со сложными условиями, но и зарплаты такие, которые привлекают лучшие кадры. Сегодня профессия сварщика, работающего на "Севмаше", — одна из самых престижных профессий в нашей стране, и в целом по авторитету, и по зарплатам", — сказал Рогозин.

Он отметил важность государственной поддержки в подготовке кадров. "Потому что решать такие задачи, которые сегодня поставлены руководством страны перед флотом и перед корабелами, можно только тогда, когда у нас есть профессиональные кадры, неустаревающие, не убегающие с заводов, а наоборот, охотно приезжающие, получающие профессию, работающие на предприятиях с довольно-таки сложными условиями работы", — заключил Рогозин.