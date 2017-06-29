В Тюмени к концу года построят первый подземный паркинг

ТЮМЕНЬ, 29 июн — РИА Новости. Строительство первой в Тюмени подземной парковки на триста машиномест планируется завершить к концу 2017 года в рамках проекта по реконструкции площади 400-летия города, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Для Тюмени это будет первый такой опыт, ведь в городе достаточно сложные грунты, высоко подходят грунтовые воды. Проект знаковый, если он будет признан удачным, то аналогичные парковки появятся в других районах города", — привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Он добавил, что после завершения строительства площадь станет более комфортной для проведения крупных общегородских мероприятий и праздников. Там появятся фонтан, места для предприятий общепита, зоны для прогулок и отдыха.

По словам Владимира Якушева, в ближайшие два года Тюмень ждут серьезные изменения в транспортной инфраструктуре. Строящаяся развязка на улице Пермякова позволит решить проблему движения транспорта по объездной дороге в сторону Ялуторовска и Ишима, а новый мост в два раза увеличит пропускную способность улицы Мельникайте, там же будет построена развязка с улицей Дамбовской.

"В конечном итоге, мы получим широкую дорогу, по которой можно будет комфортно пересечь город. Строится не просто дорожное полотно, ведется подготовка всей инфраструктуры, в том числе зеленых зон вдоль дорог, ливневой канализации, комфортных пешеходных переходов. Лицо города за эти два года серьезно поменяется", — сказал губернатор.

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