Кузнецова рассказала, с чем связано большинство нарушений в летних лагерях

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Большинство нарушений, зафиксированных в ходе первой смены летней оздоровительной кампании в России, связано с несоблюдением санитарно-технологических норм, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

"Большинство выявленных нарушений относятся к несоблюдению санитарно-технологических норм. Такие сигналы поступают из ряда регионов. Тем не менее, за период первой смены серьезных нарушений в этой сфере не зафиксировано", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что в ряде регионов также были выявлены нарушения противопожарной безопасности в детских лагерях, которые были ликвидированы в ходе проверок.

При этом омбудсмен также указала на важность контроля безопасности на детских площадках и в местах городского летнего отдыха детей. "Это игровые площадки, батуты, карусели, другие аттракционы. Необходим надзор за их функционированием, но очень важно, чтобы этот надзор понимался правильно — это не значит закрывать, это значит делать правильно и безопасно", — сказала Кузнецова.

В совещании принимают участие представители Государственной думы и Совета Федерации, министерства образования и науки, министерства труда и социальной защиты, министерства здравоохранения, МВД, МЧС, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Роскомнадзора, а также профильных медицинских и образовательных организаций, эксперты и региональные детские омбудсмены.