Яровая предложила создать реестр туристических маршрутов для детей

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступает за создание реестра безопасных маршрутов для походов с детьми, это поможет родителям оценить все риски и принять верное и объективное решение, отправляя детей на отдых, об этом она заявила в четверг.

Ранее стало известно, что Яровая подготовила законопроект, направленный на повышение безопасности детей на летнем отдыхе, согласно ему должен быть утвержден реестр учреждений, обеспечивающих летний отдых детям, а также создан перечень маршрутов для детских групп.

"Должны быть типовые маршруты, которые могут быть рекомендованы в регионах для прохождения именно организованными группами детей", — сказала Яровая в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

Она считает, что информация для родителей о таких маршрутах должна размещаться на сайтах правительств регионов, информацию о степени опасности маршрута способны предоставить региональные МЧС.

"У нас нет задачи административно регулировать, у нас есть задача предложить те маршруты, которые безусловно, будут безопасными по первичным требованиям, и чтобы семья, отправляя ребенка в организованный поход, знала — идет ли ребенок по такому маршруту, или он идет по более рискованному маршруту, и чтобы семья понимала, готова ли она к этому или нет", — подчеркнула вице-спикер.

Она также отметила важность заключения типовых договоров между родителями и компаниями по организации летнего отдыха, чтобы обеспечить корректное правовое взаимодействие сторон.

Яровая подчеркнула, что предлагаемый законопроект не касается создания "административных барьеров, препятствий", его задача — сделать информацию открытой, и с помощью специалистов дать "подсказки и рекомендации" родителям, чтобы максимально обезопасить организованный детский отдых.