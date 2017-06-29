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Общество

Яровая предложила создать реестр туристических маршрутов для детей

11:5029.06.2017
(обновлено: 12:03 29.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДетский отдых. Архивное фотоДетский отдых. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступает за создание реестра безопасных маршрутов для походов с детьми, это поможет родителям оценить все риски и принять верное и объективное решение, отправляя детей на отдых, об этом она заявила в четверг.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Яровая подготовила законопроект по безопасности детей на летнем отдыхе
Ранее стало известно, что Яровая подготовила законопроект, направленный на повышение безопасности детей на летнем отдыхе, согласно ему должен быть утвержден реестр учреждений, обеспечивающих летний отдых детям, а также создан перечень маршрутов для детских групп.

"Должны быть типовые маршруты, которые могут быть рекомендованы в регионах для прохождения именно организованными группами детей", — сказала Яровая в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

Она считает, что информация для родителей о таких маршрутах должна размещаться на сайтах правительств регионов, информацию о степени опасности маршрута способны предоставить региональные МЧС.

"У нас нет задачи административно регулировать, у нас есть задача предложить те маршруты, которые безусловно, будут безопасными по первичным требованиям, и чтобы семья, отправляя ребенка в организованный поход, знала — идет ли ребенок по такому маршруту, или он идет по более рискованному маршруту, и чтобы семья понимала, готова ли она к этому или нет", — подчеркнула вице-спикер.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Голодец призвала не экономить на организации детского отдыха
Она также отметила важность заключения типовых договоров между родителями и компаниями по организации летнего отдыха, чтобы обеспечить корректное правовое взаимодействие сторон.

Яровая подчеркнула, что предлагаемый законопроект не касается создания "административных барьеров, препятствий", его задача — сделать информацию открытой, и с помощью специалистов дать "подсказки и рекомендации" родителям, чтобы максимально обезопасить организованный детский отдых.

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