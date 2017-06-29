На Урале приостановили работу завода, выпускающего шины для "Арматы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Деятельность Уральского шинного завода, который, в частности, производит шины для танка "Армата", приостановлена на 25 суток, сообщает управление ФССП России по Свердловской области.

"В ходе проведения внеплановой проверки Уральским управлением Ростехнадзора было выявлено нарушение требований промышленной безопасности", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на момент проверки отсутствовали обязательные экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте. А при отсутствии экспертизы безопасности объекта возникает реальная угроза жизни и здоровью людей, отмечает управление.

Уральский шинный завод был привлечен к ответственности по статье КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов". Деятельность главного производственного корпуса завода была приостановлена на 25 суток. Судебные приставы опечатали его.

Уральский шинный завод с 2015 года производит массивные шины для танка Т-14 "Армата".