Кузнецова: надо улучшить организацию отдыха детей с особенностями развития

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Информация о возможностях летнего отдыха детей с особенностями развития в России сегодня доступна не каждому родителю, необходима выработка системного подхода, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

В ходе совещания планируется обсудить имеющиеся в регионах проблемы в сфере организации отдыха и оздоровления детей, а также предложения по их решению, чрезвычайные происшествия в детских оздоровительных учреждениях и принимаемые меры по их профилактике.

"Информация о возможностях отдохнуть с детьми с особенностями не так доступна, как хотелось бы, и в целом надо отметить, что по организации летнего отдыха для детей с особенностями конечно очень хотелось бы иметь системный подход", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что отдельные инициативы в этой сфере поступают и непосредственно от граждан, в частности, родители высказывают пожелания по созданию смен для детей с расстройствами аутистического спектра.

В совещании принимают участие представители Государственной думы и Совета Федерации, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, МВД, МЧС, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Роскомнадзора, а также профильных медицинских и образовательных организаций, эксперты и региональные детские омбудсмены.