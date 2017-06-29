В Сочи предложили ввести электронные визы для иностранцев

КРАСНОДАР, 29 июн — РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил включить Сочи в число территорий РФ, где будут введены электронные визы для иностранцев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Встреча главы МИДа и губернатора Кубани состоялась в Краснодаре, где в среду открылась XIV конференция городов-партнеров России и Германии.

Как отметил Кондратьев, сегодня повышается интерес к краю со стороны туристов из зарубежных стран. По данным властей региона, в 2016 году Кубань посетили 900 тысяч иностранных отдыхающих, что составляет 6% от общего количества гостей, при этом большая их часть приезжают в Сочи.

Губернатор считает, что турпоток можно значительно увеличить, включив Олимпийскую столицу в число территорий России, где будут действовать электронные визы для иностранцев. "Надеюсь, при Вашей поддержке мы сможем предоставить возможность туристам беспрепятственно приезжать в Сочи", – обратился глава Кубани к министру. Ранее правительство РФ приняло решение в порядке эксперимента ввести электронные визы для Владивостока и Калининградской области. По словам Лаврова, как будет освоена эта форма работы, министерство рассмотрит обращение властей Кубани.

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