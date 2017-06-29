Ижевчанка, которой Путин подарил путевку в Сочи, никогда не была на море

Владимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017

Владимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017

УФА, 29 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Жительница Ижевска Анастасия Вотинцева, которой в ходе рабочего визита в Удмуртию глава государства Владимир Путин подарил на день рождения поездку в Сочи, никогда прежде не была на море и планирует отдохнуть с семьей на российском курорте в августе.

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что дом, в котором живет ее семья по проезду Чапаева в Ижевске, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент пообещал лично приехать к женщине.

Во вторник Путин в ходе рабочего визита в Удмуртию сразу по прилету решил выполнить обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии. Президент обратил внимание, что женщина в этот день отмечала день рождения, и преподнес ей цветы и подарил ей поездку в Сочи на всю семью.

По словам Вотинцевой, она живет с сестрой и детьми, которым 4, 9 и 16 лет. Они планируют поехать в Сочи на отдых в августе.

"Мы никогда не были на море. Обычно отпуск проводили в своем регионе, и для нас это неожиданный и очень приятный подарок. До сих пор находимся в приятном волнении. Решили, что поедем в Сочи в августе, готовимся, дети очень радуются тоже", — рассказала Вотинцева агентству.

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