УФА, 29 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Жительница Ижевска Анастасия Вотинцева, которой в ходе рабочего визита в Удмуртию глава государства Владимир Путин подарил на день рождения поездку в Сочи, никогда прежде не была на море и планирует отдохнуть с семьей на российском курорте в августе.
Во вторник Путин в ходе рабочего визита в Удмуртию сразу по прилету решил выполнить обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии. Президент обратил внимание, что женщина в этот день отмечала день рождения, и преподнес ей цветы и подарил ей поездку в Сочи на всю семью.
По словам Вотинцевой, она живет с сестрой и детьми, которым 4, 9 и 16 лет. Они планируют поехать в Сочи на отдых в августе.
"Мы никогда не были на море. Обычно отпуск проводили в своем регионе, и для нас это неожиданный и очень приятный подарок. До сих пор находимся в приятном волнении. Решили, что поедем в Сочи в августе, готовимся, дети очень радуются тоже", — рассказала Вотинцева агентству.
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