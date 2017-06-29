Врачи рассказали о состоянии Владимира Этуша

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Владимир Этуш остается в больнице, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Температура утром 36,6 градусов, состояние стабильное", — отметил собеседник агентства.

Этуш, который в понедельник оступился на лестнице и упал, был срочно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в отделение реанимации. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился. Врачи констатировали только сильный ушиб, в связи с чем предполагалось, что в больнице 95-летний артист пробудет несколько дней.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".