В центре Москвы ограничат движение транспорта на четырех бульварах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Движение транспорта на Петровском, Сретенском, Тверском и Страстном бульварах в Москве ограничат с 1 по 3 июля из-за укладки асфальта в рамках благоустройства по программе "Моя улица", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"С 1 по 3 июля на четырех столичных бульварах уложат новый асфальт в рамках благоустройства по программе "Моя улица". В связи с работами движение по нечетным сторонам бульваров будет перекрыто. Ограничения будут вводиться попеременно. Автомобилистам рекомендуется выбирать маршруты объезда", — говорится в сообщении.

Как поясняется, автомобильное движение на нечетных сторонах Петровского и Сретенского бульваров перекроют с 19.00 1 июля по 06.00 2 июля, по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19.00 2 июля до 06.00 3 июля.

Сообщается также, что подготовительные работы по ремонту проезжей части на Бульварном кольце начались на этой неделе. Дорожные перекрытия необходимы в связи с масштабностью запланированных работ по укладке и уплотнению асфальта.

"Специалисты установят опорные плиты и дождеприемные колодцы на уровне верхнего слоя асфальта. Таким образом, дороги избавят от имеющихся неровностей. Затем будут проложены поперечные швы сопряжения и проведена обработка битумной эмульсией. С помощью эмульсии будет создан профилактический слой, который продлит срок службы асфальта. После этих работ специалисты приступят к укладке и уплотнению его верхнего слоя", — рассказали порталу в комплексе городского хозяйства.

По данным портала, на четырех бульварах работы будут практически завершены. Через некоторое время на дороги нанесут горизонтальную разметку, для этого никаких дорожных ограничений не предусмотрено.

Кроме того, дорожное покрытие на участках Бульварного кольца по программе "Моя улица" должны обновить еще на внешней стороне Чистопрудного бульвара и внутренней Яузского бульвара. Отмечается, что работы планируют закончить к середине июля, если позволит погода.