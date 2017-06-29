Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 71,8 года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до 71,8 года; это наибольший показатель за всю историю сбора таких данных, дольше всего живут на Северном Кавказе и в Москве, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на базу данных Росстата.

"Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя за всю историю сбора этих данных — 71,87 года. Эта цифра приведена в данных Росстата. За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в прошлом году. Дольше всего в России живут в Ингушетии, Дагестане и Москве — более 77 лет", — пишет издание.

Согласно изданию, для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года.

"Дольше всего в России живут в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. При этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет. С 2015 года длительность жизни в названных регионах выросла почти на полгода", — отмечает газета.

Наименьший показатель — в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года). Издание сообщает, что подобная ситуация в этих регионах наблюдается уже в течение пяти последних лет.