Роскомнадзор vs Telegram: примирение или "передышка"?

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров и основатель Telegram Павел Дуров наконец "услышали" друг друга: мессенджер внесен в реестр организаторов распространения информации после нескольких дней публичного противостояния сторон, которое стало поводом для бурных дискуссий о возможной блокировке сервиса в России.

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что времени для выполнения требований ведомства остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Позднее он пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр, и речи об открытии доступа к переписке пользователей не идет.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках…. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров в среду на своей странице во "ВКонтакте".

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Главу Роскомнадзора его ответ устроил и мессенджер оперативно был внесен в соответствующий реестр. "Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", — подчеркнул Жаров.

Однако эксперты считают, что рано ставить точку в этом вопросе.

С чего все началось

Как сообщали СМИ, Роскомнадзор в начале мая направил в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Ведомство еще тогда предупредило компанию о возможной блокировке ресурса в РФ.

Согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", после обращения ведомства организатор распространения информация (любой сервис для общения пользователей – ред.) обязан в течение пяти рабочих дней предоставить свои контактные данные. Если данные не предоставлены, Роскомнадзор в течение 15 дней направляет повторное уведомление, по истечении этого срока сервис блокируется.

В середине июня глава Роскомнадзора заявил журналистам, что намерен в течение недели публично обратиться к Дурову, поскольку на официальные письма руководство Telegram не отвечает.

В прошлую пятницу его обращение было опубликовано на сайте Роскомнадзора. Жаров пояснил, что удобство и популярность мессенджера в России сподвигли его обратиться к Дурову лично.

Дуров ответил

Дуров последовал примеру своего оппонента и высказался в тот же день на своей странице во "ВКонтакте". По его мнению, блокировка нейтрального к РФ Telegram не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

Вся переписка российских чиновников и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные США облака Apple iCloud и Google Drive, написал он.

При этом блокировка упомянутых сервисов не стоит на повестке дня в России, посетовал Дуров. Согласно реестру Роскомнадзора, сведения о WhatsApp, Viber и Facebook Messenger, действительно, отсутствуют.

Глава Роскомнадзора, в свою очередь, заявил в ответ, что Facebook (владеет Whatsapp и Facebook Messenger) самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти РФ. При этом он обвинил основателя Telegram в том, что он "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Дуров не согласился с ним и привел статистику блокировок террористов в Telegram. Так, только с начала июня мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

ФСБ подкинула дров в огонь

На фоне этого спора ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют как раз Telegram. Более того, по данным службы, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.

Дуров отметил, что все мессенджеры вроде Telegram или WhatsApp не могут быть "небезопасными" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

При этом он упомянул теракты в Париже, где для их проведения достаточно было одноразовых телефонов и обычных sms-сообщений без всякого шифрования.

Многочисленные эксперты, опрошенные РИА Новости, также посчитали, что блокировка Telegram в России не помешает анонимному общению террористов в интернете. Помимо этого мессенджера существуют как другие популярные сервисы, так и специфические криптомессенджеры, отметили они.

Самостоятельные пользователи Telegram

Обсуждение возможной блокировки сервиса в стране стало одной из самых обсуждаемых тем в медиа-пространстве – популярность мессенджера, как и других его аналогов, резко увеличилась. Люди стали искать замену Telegram на случай его запрета в РФ. Между тем, во вторник "виновник торжества" был на первом месте по скачиванию в AppStore.

В настоящее время российская аудитория Telegram составляет 6,5-7 миллионов пользователей. Для сравнения, у Viber в РФ около 50 миллионов пользователей, у WhatsApp – более 30 миллионов.

При этом среди пользователей Telegram много госслужащих, в том числе высокого уровня. В частности, мессенджер использует пресс-служба Кремля. Источник в одном из министерств рассказал РИА Новости, что после серии скандальных публикаций личной почтовой переписки российских чиновников, осуществленной хакерской группировкой "Анонимный интернационал", известной также как "Шалтай-болтай", на Telegram перешли буквально все члены российского правительства.

Роскомнадзор в среду сообщил, что ведомство начало получать ложные уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации от ряда пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов.

"Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти", — говорится в сообщении ведомства.

Дуров согласился

Позднее Роскомнадзор все-таки внес мессенджер в реестр после заявления Дурова о том, что он согласен на данную процедуру, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств.

При этом Дуров заявил, что команда Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой", назвав его "нереализуемым технически". Основатель Telegram подчеркнул, что может обещать сотрудничество с российским регулятором только в совместной работе по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также по пресечению рассылок спама.

Точка не поставлена

По мнению экспертов, Telegram в конечном итоге придется сотрудничать с госорганами и диалог между Роскомнадзором и мессенджером еще продолжится.

"Борьба между анонимностью и приватностью никуда не делась. Моя работа советником началась, по-моему, со скандала, когда меня кто-то спросил, как я вижу будущее Telegram, я сказал, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами, либо он как ресурс умрет, потому что это неизбежный путь – не сейчас, так потом, но ни одно государство в мире в конечном итоге не потерпит на своей территории анонимных — именно анонимных, а не приватных — источников. Это неизбежно, поэтому это никуда не денется", — сказал РИА Новости советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

"Я бы не спешил ставить точку в текущем диалоге, так как российские власти делают все возможное, чтобы получить контроль над общением пользователей в мессенджерах. Сейчас в Госдуме находится проект закона относительно авторизации пользователей мессенджеров по номеру мобильного телефона, и это один из шагов для контроля. Поэтому думаю, что Роскомнадзор и мессенджеры в дальнейшем будут неоднократно общаться по этому поводу", — считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, в свою очередь, считает, что включение Telegram в реестр ничего не изменит – мессенджер не собирается выполнять требования российских законов, как заявил его основатель Павел Дуров.

"Ну, зарегистрировали в реестре Telegram, и что это дало? Это поможет в борьбе с терроризмом? Если Telegram внесен в реестр, он, соответственно, должен выполнять законы РФ. Дуров их выполнять отказался в своем же посте, поэтому он должен быть заблокирован в таком случае", — сказал Мариничев РИА Новости.

По его мнению, ситуация с Telegram показала, что гражданское общество и пользователи рунета "в состоянии проявить свою позицию и избежать возможности заблокировать популярный, удобный для пользования ресурс".

"Общественное мнение слишком негативно отнеслось к возможной блокировке Telegram, и сейчас это (внесение мессенджера в реестр – ред.) позволяет с нормальным лицом выйти всем из положения, но вообще ничего не произошло", — сказал Мариничев.

При этом он считает, что нужно ставить вопрос о невыполнимости принимаемых законов в интернет-сфере. "Вопрос выполнения того законодательства, о котором мы говорим, что оно неразумно и не очень здравомыслящее, остается открытым. Необходимо понимать, что законы, которые в последнее время принимаются, неестественны для развития новых высокотехнологичных сервисов на территории РФ", — сказал интернет-омбудсмен.