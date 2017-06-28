Конституционный суд подтвердил, что инвалиды имеют скидку 50% на ОСАГО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) опубликовал постановление, в котором подтвердил право инвалидов на предоставление компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО даже в тех случаях, когда автомобиль зарегистрирован на их законного представителя, говорится в материалах суда.
В мировой суд города Выксы Нижегородской области обратилась мать двоих малолетних детей-инвалидов Наталья Бирюкова, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО. По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Однако в компенсации женщине было отказано, поскольку владельцем автомобиля является она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил производство по делу и обратился в КС за разъяснениями.
КС признал не противоречащим Конституции РФ абзац первый пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Изначально данная мера социальной поддержки предоставлялась исключительно инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты, но поскольку с 1 января 2005 года инвалиды утратили право на обеспечение транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях, то к числу получателей компенсации части страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, в настоящее время относятся не только взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, а также их законные представители.