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Общество

Конституционный суд подтвердил, что инвалиды имеют скидку 50% на ОСАГО

20:3128.06.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПарковка для инвалидов. Архивное фотоПарковка для инвалидов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) опубликовал постановление, в котором подтвердил право инвалидов на предоставление компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО даже в тех случаях, когда автомобиль зарегистрирован на их законного представителя, говорится в материалах суда.

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В мировой суд города Выксы Нижегородской области обратилась мать двоих малолетних детей-инвалидов Наталья Бирюкова, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО. По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Однако в компенсации женщине было отказано, поскольку владельцем автомобиля является она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил производство по делу и обратился в КС за разъяснениями.

КС признал не противоречащим Конституции РФ абзац первый пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Правительство РФ постановлением от 19 августа 2005 года № 528 утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, говорится в постановлении. А потому, отмечает суд, органы государственной власти субъекта РФ не вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия получения такой компенсации или изменять круг лиц, имеющих на неё право.

Изначально данная мера социальной поддержки предоставлялась исключительно инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты, но поскольку с 1 января 2005 года инвалиды утратили право на обеспечение транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях, то к числу получателей компенсации части страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, в настоящее время относятся не только взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, а также их законные представители.

© Fotolia / RogatnevАвтомобиль и деньги на весах
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