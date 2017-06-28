Telegram внесли в реестр Роскомнадзора

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Telegram внесен в реестр. Номер реестровой записи – 90-РР", — сказал он.

Ранее в среду глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле России, отметил глава Роскомнадзора.