Росавтодор обещает к 2019 году привести в нормальное состояние 85% дорог

САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавтодор планирует к концу 2018 года привести в нормативное состояние около 85% федеральных дорог по всей стране, сообщил в среду заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

"Состояние федеральных дорог сейчас находится на достаточно неплохом уровне. На начало 2017 года у нас 71% федеральных дорог соответствует нормативному состоянию. К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78%, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя 85% соответствия сети", — сказал он на совещании в Саратове.

В январе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании по вопросам развития дорожного хозяйства в России заявил, что с 2010 по 2017 год доля федеральных дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%, а к 2020 году должно быть приведено в "хорошее" состояние примерно 85% федеральных дорог.