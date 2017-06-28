Госдума может рассмотреть законопроекты о блокировке иностранных СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Государственная Дума внимательно рассмотрит законопроекты членов Совфеда о блокировке иностранных СМИ, если они будут внесены на рассмотрение нижней палаты российского парламента, заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что комиссия предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу иностранных СМИ, вещающих на территорию России, при несоблюдении законодательства РФ.

"Государственная Дума внимательно рассмотрит законопроекты сенаторов (о блокировке иностранных СМИ) в случае, если они будут внесены", — сказал Левин журналистам.

Парламентарий подчеркнул, что главными при рассмотрении подобных инициатив являются вопросы технической реализации тех требований, которые выдвигают сенаторы, а также возможности правоприменения.

Левин добавил, что тема соблюдения иностранными СМИ, распространяющими информацию на территории России, российского законодательства, звучала на недавно закрытом пленарном заседании Госдумы с участием директора ФСБ Александра Бортникова, прошедшем 23 июня.