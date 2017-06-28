Telegram внесут в реестр Роскомнадзора

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram предоставил все требуемые законом данные и будет внесен в реестр организаторов распространения информации, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, это произойдет в ближайшее время. Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле России, отметил глава Роскомнадзора.

"Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", — приводятся слова Жарова на официальной странице Роскомнадзора в социальной сети "Вконтакте".