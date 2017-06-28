Власти Удмуртии начнут расселять жителей бараков с 2018 года

УФА, 28 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Власти Удмуртии к концу года подготовят программу расселения жителей бараков Ижевска, в числе первых обладателей нового жилья в 2018 году будет семья женщины, которая пожаловалась президенту РФ в ходе "прямой линии" на аварийное состояние ее дома, сообщил журналистам врио главы региона Александр Бречалов.

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Владимиру Путину, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент лично приехал к женщине и поручил Бречалову до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии, а также глава государства попросил местные власти разобраться в ситуации с бараками в регионе.

"К декабрю мы подготовим программу и начиная с 2018 года будем переселять людей из аварийных домов. Всего бараков 17. В первую очередь жильё будет предоставлено одиннадцати самым нуждающимся семьям с детьми", — сказал Бречалов.

В пресс-службе мэрии Ижевска сообщают, что городская администрация совместно с правительством республики будут рассматривать разные варианты по расселению ижевчан из аварийных домов, которые признаны таковыми после 1 января 2012 года.

"Находить дополнительные возможности по решению данного вопроса. Каждую ситуацию будем рассматривать индивидуально. Уверен, что ряд вопросов удастся снять при взаимодействии с застройщиками, применении механизма освоения застроенных территорий", — сказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин.

После того, как история аварийного дома номер 33 на проезде Чапаева Ижевска стала известна всей стране, СУСК РФ по региону начало проверку соблюдения прав жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. К проверке подключилась и республиканская прокуратура.