ОП России проведет "нулевые чтения" проекта о безопасности детей на отдыхе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Желание повысить уровень безопасности детей во время летнего отдыха — хорошее намерение, однако нельзя бюрократизировать эту систему, Общественная палата РФ планирует обсудить данную инициативу с участием экспертов и представителей отрасли, заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая подготовила законопроект, направленный на повышение безопасности детей на летнем отдыхе, согласно ему должен быть утвержден реестр учреждений, обеспечивающих летний отдых детям, а также создан перечень маршрутов для детских групп.

"Мы обязательно проведем "нулевые чтения" по этому законопроекту, пригласим экспертов и представителей отрасли, но наша позиция такова, что важно не бюрократизировать систему и не вносить излишние запреты, а давать больше возможностей людям, чтобы они могли обеспечить своим детям полноценный отдых", — прокомментировала инициативу Сутормина, слова которой приводит пресс-служба ОП РФ.

По ее словам, "намерение обеспечить безопасность детям — хорошее, но не нужно перебарщивать с запретами". Член ОП РФ отметила, что закон о детском туризме в стране уже принят, и начал свое действие в начале этого года, согласно его положениям, туристские маршруты и так согласовываются с МВД, МЧС и ГИБДД. Сутормина также сообщила, что реестр учреждений, обеспечивающих летний отдых детям, уже есть в ряде регионов РФ, и задача региональных властей — сделать его доступным и актуальным. При этом представитель ОП РФ отметила, что наиболее остро сегодня стоит проблема организации перевозки детей, так как до сих пор "не вышло постановление о разрешении продлевать срок использования автобусов старше 10 лет".

"Вместо того, чтобы ужесточать всё, нужно давать какие-то преференции – согласно мониторингу, который мы проводили совместно с МИА "Россия сегодня", более 85% детей отдыхают в лагерях дневного пребывания. Большой процент родителей и вовсе отказалось от лагерей в этом году. Сейчас стало очень сложно вывести детей и на экскурсии, в походы – система сильно ужесточилась. Многие региональные чиновники идут по пути запретов, чтобы не брать на себя ответственность", — заявила Сутормина.