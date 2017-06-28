Усманов объявил конкурс стартапов с призами по миллиону рублей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бизнесмен Алишер Усманов объявил о завершении конкурса на создание мемов, роликов и карикатур на тему его видеобращений к оппозиционеру Алексею Навальному и начале нового конкурса — стартапов, с призами по 1 миллиону рублей.

"Мне кажется, нам удалось вдоволь повеселиться… По моей просьбе команда поддержки конкурса переформатирует сообщество и будет использовать группу как площадку для новых инициатив. Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов", — говорится в сообщении на странице бизнесмена вКонтакте.

Участвовать в конкурсе могут все желающие.

"Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей. Команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций", — заявил Усманов.

По итогам предыдущего конкурса команда поддержки проекта наградила трех авторов и победителя "народного голосования". По словам бизнесмена, в акции участвовали десятки тысяч работ.