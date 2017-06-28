КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Ущерб окружающей среде от свалки "Кучино" составил 2,24 миллиарда рублей, заявил в среду журналистам министр экологии Подмосковья Александр Коган.

"Мы в декабре завершили проверку "Кучино", мы выписали предписание после этого… предписания не исполнились. Ущерб, который они нанесли окружающей среде…. 2,24 миллиарда рублей. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы", — сказал он.

Ранее в ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.