Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экс-участник популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила РИА Новости в среду гражданская жена артиста Александра Куцевол.

"У Олега диагностировали двухстороннее воспаление легких, он находится в реанимации, ночью его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", — сказала собеседница агентства.