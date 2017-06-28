МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались участвовать в мероприятиях, организуемых Московской государственной юридической академии (МГЮА), до тех пор, пока там будет висеть мемориальная доска Иосифу Сталину.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook профессор кафедры Илья Шаблинский. К записи ученый прикрепил текст открытого письма коллег в адрес ректора МГЮА Виктора Блажеева.

При этом коллектив кафедры отказался оценивать решение руководства юридического вуза.

Раннее стало известно, что известный адвокат Генри Резник уволился из МГЮА из-за установки в вузе памятной доски Сталину. Ее появление объяснили в академии действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной позиции по этому поводу.