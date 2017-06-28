Песков прокомментировал опрос "Левада-центра" про выдающихся людей

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Для оценки данных опроса необходимо знать формулировки вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос, согласно результатам которого, россияне назвали Иосифа Сталина, Владимира Путина и Александра Пушкина выдающимися людьми всех времен и народов. Согласно результатам, за Сталина свои голоса отдали 38% респондентов, еще 34% опрошенных назвали Путина выдающимся человеком, столько же респондентов отдали голоса за Пушкина. В "Левада-центре" отметили, что это был открытый вопрос, и респонденты сами называли имена.

"Ну, действительно, это достаточно интересный соцопрос, но, к сожалению, тоже не буду давать какую-то оценку, потому что не знаю, каким образом формулировались вопросы, я, к сожалению, просто не имел возможности ознакомиться детально", — сказал Песков на просьбу прокомментировать реакцию Кремля на результаты опроса.

Пресс-секретарь президента отметил, что в этой связи все зависит от формулировок. "Потому что если абстрагироваться от этого и сопоставить с другими соцопросами, где речь идет об уровне поддержки Владимира Путина, то, конечно, можно спорить, да? Но интересно просто, каким образом звучали формулировки. Не зная этого, точно давать какую-то оценку невозможно", — пояснил Песков.

Опрос был проведен 7–10 апреля 2017 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.