Поклонская готова отказаться от мессенджера Telegram

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что в вопросе об использовании интернет-мессенджера Telegram приоритетом является безопасность граждан России, отказ от него не станет проблемой, но лучше, если будет достигнут консенсус между его основателями и надзорными органами.

"Необходимо во главу угла ставить вопросы безопасности, но не нарушая законных прав законопослушных граждан. Необходимо находить какой-то консенсус. Тем не менее, если на законодательном уровне необходимо предусмотреть больший объем полномочий спецслужбам, я за то, чтобы поддержать ради безопасности", — сказала Поклонская РИА Новости.

Поклонская отметила, что и сама готова отказаться от услуг Telegram, если мессенджер будет заблокирован в соответствии с российским законодательством. "Конечно, я откажусь. Я законопослушный гражданин и я не считаю это сверхчеловеческой проблемой, меня это особо не расстроит. Но я надеюсь, что консенсус будет найден", — сказала агентству Поклонская.

Роскомнадзор в минувшую пятницу призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам Жарова, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Дуров заявлял, что блокировка этого, по его словам, нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов, по его словам, либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

На фоне этого спора ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют как раз Telegram. По данным ФСБ, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.