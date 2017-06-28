Роскомнадзор рассказал о ложной регистрации Telegram в реестре

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Роскомнадзор начал получать ложные уведомления о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) от ряда пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов, сообщается на сайте ведомства.

Ложные уведомления поступают в Роскомнадзор через форму на официальном сайте. Ведомство установило, что сообщения с призывами к отправке "фейковых" уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов.

"В Роскомнадзор через форму на официальном сайте поступили заведомо ложные уведомления о включении в реестр организаторов распространения информации…. Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти", — отметило ведомство, добавив, что процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор.

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам главы Роскомнадзора, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Бизнесмен в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

На фоне этого спора ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют как раз Telegram. Более того, по данным ФСБ, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга. Замглавы Федеральной службы охраны Николай Кондратюк в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ограничение работы мессенджера Telegram в России оправданно с точки зрения безопасности.