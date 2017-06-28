МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы.

Спикер верхней палаты парламента добавила, что "если возникнут какие-то вопросы, и мы, и власти Москвы всегда смогут внести изменения в него".

Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали. По данным мэрии, жители 4079 домов (90% предварительного списка) высказались за включение в программу реновации в ходе завершившегося голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг.

Закон уточняет, что в программу войдут дома, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в список могут включить "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Закон уточняет, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовали 2/3 собственников, а для того чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.

Очередность домов на снос и переселение будет формироваться, исходя из степени их износа, а окончательный список домов, подпадающих под реновацию, будет озвучен после вступления в силу закона, то есть после подписания его президентом. Далее вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полученные москвичами новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводить из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.