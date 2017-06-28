Песков заявил, что серьезных сбоев после кибератак на Россию нет

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Серьезных сбоев после кибератак на Россию как на государственном, так и на корпоративном уровнях не зафиксировано, президентский ресурс работает устойчиво, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, каких-то серьезных сбоев допущено не было, достаточно эффективно работают системы защиты и на государственном уровне, и на корпоративном уровне. Президентский интернет-ресурс работает устойчиво", — сказал Песков.

"О происхождении я не располагаю информацией, что были бы какие-то достоверные данные", — ответил он на вопрос, имеет ли Кремль информацию об организаторах кибератак.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного программного обеспечения с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.