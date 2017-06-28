МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство культуры считает интересным предложение по выплате молодым специалистам в сфере культуры 1 миллиона рублей за переезд на работу в сельскую местность и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее телеканал RT сообщил, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова ("Единая Россия") направит обращение в адрес министра культуры Владимира Мединского с предложением выплачивать молодым специалистам в сфере культуры по одному миллиону рублей, если они согласятся переехать на работу в сельскую местность.

"Минкультуры России традиционно уделяет повышенное внимание развитию культуры в малых городах и сельской местности, обеспечению для населения равного доступа к культурным благам. По мнению специалистов министерства, упомянутая инициатива, безусловно, заслуживает внимания", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что целесообразность и возможность реализации этого предложения будет в установленном порядке рассмотрена совместно со всеми заинтересованными ведомствами.