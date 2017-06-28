В Кремле нет официальной позиции по увольнению Генри Резника, заявил Песков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из Московской государственной юридической академии по причине установки в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину, сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Резник пояснил РИА Новости, что уволился из Московской государственной юридической академии из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Иосифу Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР.

"Что касается мемориальных досок Сталину, то здесь опять какой-то официальной позиции быть не может. Это часть, и президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно", — сказал Песков.