Кремль прокомментировал идею сенаторов блокировать иностранные СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Инициативы о блокировке в России иностранных СМИ, если они не соблюдают российское законодательство, должны тщательно прорабатываться по линии всех ведомств, пока у Кремля нет единой позиции по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комиссия Совфеда ранее предложила уполномочить Роскомнадзор блокировать работу иностранных СМИ, вещающих в РФ и не соблюдающих законодательство страны.

"Конечно, подобные инициативы, они подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Поэтому я думаю, что пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно", — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к предложению блокировать иностранные СМИ.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что не знает деталей, поэтому ему трудно оценить эту инициативу.